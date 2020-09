Via San Marco, da randagio a mascotte del quartiere: la storia del gatto Ellis

Un micio adottato da un intero quartiere. Succede a Milano in via San Marco dove un gatto, battezzato Ellis, è diventato una vera e propria mascotte di zona.

"Si fa accarezzare da tutti i passanti e tutti gli vogliono bene", racconta Sathya Francesco Tezzoni, tra i primi a essersene presi cura quando l'animale è comparso per la prima volta nella via, si pensa, dopo essere scappato dalla casa di uno scrittore in via Solferino.

"Due anni fa - prosegue Sathya - avevo perso il lavoro e giravo con la mia bici a distribuire il mio curriculum. Passando l'ho notato ma ai tempi era un po' denutrito e selvatico. Nessuno, ancora, lo considerava e lui dormiva nella piazzetta del ristorante Botinero. Giorno dopo giorno, però, portandogli il cibo e poi lasciandogli uno spazio e curandolo è diventato buono. Tutti lo accarezzano e lo conoscono in via San Marco".

"I proprietari del garage sotterraneo della via - continua Sathya - hanno deciso di accogliero e per lui hanno allestito una cuccetta dove lui dorme ogni notte. Ma anche i passanti lo coccolano e gli danno da mangiare. Io stesso, quasi tutti i giorni arrivo in bicicletta da Settimo Milanese e gli porto del cibo. Appenna mi vede mi corre incontro come se fosse un cagnolino".

Ellis ricambia l'affetto dei residenti e nei tempi più duri del lockdown la sua è stata una presenza rasserenante. Dopo la notte passata nei garage, infatti, il gatto si aggira per il quartiere lasciandosi accarezzare dalle signore e facendo le fusa per ringraziare delle pappe. Il suo musino dalla simmetria perfetta e il suo pelo lungo e morbido hanno saputo fare breccia nel cuore degli abitanti della via e in quello di chi ci si trova di passaggio.