Ragazzino spacca finestrini delle auto parcheggiate per rubare con un frangivetro

Un ragazzo di 18 anni, la scorsa notte, è stato pizzicato dai carabinieri mentre, dopo aver spaccato un vetro, rovistava all'interno di una macchina.

Il giovane, italiano, è stato denunciato e dovrà rispondere di tentato furto aggravato. Secondo quanto riportato dai militari, il 18enne aveva trovato un martello frangivetro e aveva infranto il finestrino di un'auto parcheggiata in via Arimondi.

Ma il passaggio di una gazzella della Compagnia Milano Duomo ha "interrotto" il suo lavoro, prima che potesse rubare borse o valori.

E inoltre poche ore fa, sempre i militari della medesima Compagnia, in Sempione, hanno bloccato un italiano di 25 anni che, vaneggiando frasi sconnesse, minacciava i passanti con un coltello da cucina trovato nel tavolino di un bar. Il 25enne, con diversi precedenti di polizia, è stato prima bloccato in modo che non potesse far del male a nessuno e poi calmato. L'arma è stata sequestrata.