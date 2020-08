In auto arnesi per lo scasso e monete antiche: era ricercato per furto in Albania

Lo hanno controllato per il suo fare sospetto e, alla fine, hanno scoperto che è ricercato in Albania, pertanto lo hanno arrestato. Il controllo è avvenuto in piazza Edison, non lontano dalla Borsa, all'una e un quarto di pomeriggio di domenica 2 agosto, da parte della polizia.

Al volante dell'auto un albanese di 36 anni, che non aveva documenti con sé ed è stato quindi accompagnato al posto di polizia per gli ulteriori accertamenti: e qui è risultato che le autorità giudiziarie albanesi lo cercavano con un provvedimento di cattura per una condanna per furto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo è stato quindi arrestato. Perquisendo poi la sua automobile, i poliziotti hanno trovato una valigetta con numerosi arnesi per lo scasso e anche monete antiche, fotocamere e orologi di cui il 36enne non ha saputo giustificare la provenienza, rimediando quindi anche una denuncia per possesso ingiustificato di oggetti per lo scasso.